Nach dem gewaltigen Bergsturz im Januar wird der Felsen in Raron VS nun gesprengt.

So sollen weitere unkontrollierbare Felsabbrüche verhindert werden.

Denn in der zweiten Hälfte der nächsten Woche werden Sprengungen am Fels durchgeführt, welcher im Januar einen Bergsturz verursachte.

Erneut kommt es in Raron VS zu einer Evakuierung: 430 Personen müssen aufgrund von Splittergefahr vorübergehend ihre Häuser verlassen.

Anwohnerinnen und Anwohner berichteten von einem gewaltigen Lärm: Im Januar kam es im Walliser Dorf Raron zu einem gewaltigen Felsabbruch. Seither blieb der Berg in Bewegung – und die Bewohnerinnern und Bewohner des anliegenden Wohnquartiers in ständiger Gefahr. Um weiteren Felsstürzen vorzubeugen, hat sich die Gemeinde dazu entschieden, Teile des Berges zu sprengen. Während drei Wochen haben Arbeite nde 150 Sprenglöcher in den Fels gebohrt , wie der «Walliser Bote» schreibt . Nächste Woche wird gesprengt.