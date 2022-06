Spanien: Nach Seitensprung von Piqué – Shakira wegen Panikattacke im Krankenhaus

Piqué soll das Geschehen am letzten Samstag besorgt beobachtet haben, während sich Ärzte um die Sängerin kümmerten. Anschliessend liess sie sich von einem Krankenwagen in die Teknon-Klinik bringen, in der sie auch die beiden gemeinsamen Kinder zu Welt gebracht hat. Sowohl Gerard Piqué als auch Shakiras Mutter folgten dem Krankenwagen in die Klinik. Laut «iHola» soll es vor der Abfahrt noch zu einer Umarmung zwischen Shakira und Piqué gekommen sein.

Gemäss «Bild» lebt Piqué seit einigen Wochen wieder alleine in seiner Wohnung in der Calle Muntaner in Barcelona und soll zuletzt öfter in Begleitung anderer Frauen in Nachtclubs gesehen worden sein. Spanische Zeitungen spekulieren, dass er nicht mal mehr einen Schlüssel für das Haus hat, in dem er mit Shakira und den Kindern lebte.