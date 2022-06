Nach blamabler Pleite gegen die Kadetten kochen bei Pfadi die Emotionen hoch

Aber auch wenn das so ist: Es ist klar zu sagen, dass die Kadetten in dieser Final-Serie klarer Favorit sind. Schaffhausen hat ein grösseres Budget und viel mehr Stars in den eigenen Reihen. Bei Schaffhausen sind nahezu alle Spieler auch Nationalspieler – und: Die Kadetten dürfen auf die Dienste von Joan Canellas (35) zählen. Er ist ein absoluter Handball-Star. Canellas darf sich Welt- und Europameister nennen, Champions-League-Sieger und mehrere Titel in den grössten europäischen Ligen hat er auch noch gewonnen. Beeindruckend!

Pfadi hat keine Chance

Doch wird sich in diesem Final, der im Modus best of five gespielt wird, auch der Favorit durchsetzen? Am Donnerstagabend fand Spiel eins statt. Und ja, der Favorit setzte sich durch. Die Kadetten zeigten eine abgeklärte Leistung und gewannen gegen Winterthur mit 30:19. In der ersten Hälfte konnte Pfadi noch einigermassen mithalten, gegen Ende brach der Verein jedoch ein. Der Kadetten-Sieg? Absolut verdient. Winterthur präsentierte sich erschreckend schwach. Pfadi hatte keine Chance.