Genf: Klimaaktivsten wegen Blockade des Flughafens verurteilt

Klimaktivisten blockierten beim Kongresszentrum Palexpo in Genf mehrere Privatjets. Jetzt gab es Urteile.

Wie die Genfer Justiz in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt, wurden die Klimaaktivsten, die den Genfer Flughafen am Dienstag blockiert hatten, verurteilt. Rund 100 Personen seien auf das Gelände des Genfer Flughafens eingedrungen, indem sie über Zäune geklettert oder diese zerschnitten hätten. Weil sich mehrere Personen an die Flugzeuge und andere Gegenstände gekettet hätten, seien Schäden entstanden.