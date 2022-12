Geburtstermin im Januar: Nach Blutungen im Spital – so geht es der schwangeren Sara Leutenegger

Leutenegger wirkt entspannt: «Finde das Geräusch vom Baby-Herz so angenehm», schreibt sie. Für Unterhaltung im Spital ist auch gesorgt, so zeigt die 28-Jährige ein paar Bücher, die sie geschenkt bekommen hat. Und auch von zu Hause aus gibt es Ablenkung und Unterhaltung, so zeigt sie ihren Followerinnen und Followern ein Video von Ehemann Lorenzo (37) und Söhnchen Lio (2) beim Spielen. «Meine zwei Männer, was würde ich nur ohne euch machen», schreibt sie dazu.