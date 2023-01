Erlinsbach: Brand im Löwen – vermisste Person tot geborgen

In der Nacht auf Sonntag brannte ein historisches Gebäude in Erlinsbach SO.

In der Nacht auf Sonntag brannte in Erlinsbach ein denkmalgeschütztes Gebäude. Es handelte sich dabei um das ehemalige Restaurant Löwen. 16 Personen wurden nach dem Grossbrand verletzt geborgen. Nach dem Brand waren zunächst vier Personen nicht auffindbar gewesen. Eine Person blieb bis am Montagnachmittag vermisst.

Im Erdgeschoss war eine Kita

Im Erdgeschoss des Löwen befand sich seit Juni 2021 eine Kita, in der 24 Kinder untergebracht worden waren. Am Montag wären noch 20 Kinder da gewesen. Nun versucht die Leiterin der Kita zusammen mit der Gemeinde, eine Lösung zu finden. Eine Übergangslösung zu finden, gestaltete sich jedoch als schwierig. So müssen sich die Eltern zumindest in den ersten Tagen selbst um die Kinder kümmern.