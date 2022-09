Glacier 3000 : Nach Brand in Bergbahn – Wintersaison soll plangemäss starten

Am Dienstagmorgen konnte der Brand in der Bergstation des Glacier 3000 endgültig als gelöscht erklärt werden. Die Zwischenbilanz der Spezialisten, die die Tragfähigkeit des Gebäudes anschliessend prüften, stimmt Glacier-3000-CEO Bernhard Tschannen optimistisch. Bereits am Montag habe man die Seilbahn nach einer ersten Analyse wieder in Betrieb genommen, um Wasser hinaufzubefördern, liess er gegenüber 20 Minutes verlauten: «Laut den Ingenieuren ist die Tragstruktur intakt und alles funktioniert normal.» Zwar müssten noch weitere Untersuchungen durchgeführt, die Kabel überprüft werden und so weiter. Aber: «So wie es aussieht, können wir am geplanten Datum, dem 5. November, die Wintersaison starten.»