Am Donnerstagabend kam es in Hinwil immer wieder zu kurzen Stromausfällen.

Videos zeigen Rauchschwaden am Himmel über Hinwil. Im Verlauf der nächsten beiden Stunden sei immer wieder das Licht in der Umgebung ausgegangen, berichtet ein News-Scout. «Wir waren bei der Coop-Tankstelle in Hinwil, als plötzlich das Licht ausging.»

Der Coop Hinwil war besonders stark von den Stromausfällen betroffen. Kundinnen und Kunden, welche am Freitagmorgen im Coop in Hinwil einkauften, fanden abgesperrte Kühlregale vor, berichtet «Züritoday». Man muss damit rechnen, am Freitag nicht alle Produkte kaufen zu können, sagt Mediensprecher Caspar Frey gegenüber «Züritoday». Durch die Stromausfälle in der Nacht hätten die Kühlregale nicht richtig funktioniert und viele Produkte mussten entfernt werden. Diverse Glaces und Tiefkühl-Gemüse dürften voraussichtlich erst ab Samstag wieder erhältlich sein, meint Frey.