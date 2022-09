Zürich: Nach Brand in Imbissstand – 24-Jährige stirbt an ihren schweren Verletzungen

Im Bereich des Herds ist in einem Imbissstand am 21. August ein Feuer ausgebrochen.

Ein Imbissstand hat auf dem Areal des Zürcher Platzspitz am 21. August gebrannt. Dabei wurden vier Personen verletzt. Wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte, ist eine 24-jährige Frau am Mittwoch an ihren Verletzungen gestorben. Die Abklärungen zur Brandursache durch Brandermittler der Kantonspolizei Zürich sind nach wie vor im Gang.