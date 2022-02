Grenchen SO : Nach Brand in Mehrfamilienhaus wird tote Person aufgefunden

In einer Wohnung an der Bielstrasse in Grenchen kam es am Dienstagnachmittag aus noch zu klärenden Gründen zu einem Brand. Während dem Löscheinsatz wurde eine leblose Person aufgefunden.

1 / 1 Zum Brand kam es an der Bielstrasse in Grenchen. Google Maps

Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung am Dienstag schreibt, rückten nach der Meldung von starkem Rauch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mehrere Einsatzkräfte aus. Darunter die Feuerwehr Grenchen, Polizeipatrouillen, eine Ambulanz sowie ein Notarzt.

Im Verlauf des Löscheinsatzes an der Bielstrasse wurde in der betroffenen Wohnung eine leblose Person aufgefunden. Zur Klärung der Gesamtumstände sowie der Brand- und Todesursache wurde umgehend eine Untersuchung eingeleitet.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!