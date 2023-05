Stadt Zürich: Nach Brandstiftung – Schulhaus Hirschengraben bleibt bis 2024 geschlossen

Die Auswirkungen des Brandes am 13. April haben aber langfristige Folgen. Wie der «Tages-Anzeiger» am Dienstag schreibt, kann die Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs nicht vor Anfang 2024 stattfinden. Der Grund: Die bisherige Analyse des Gebäudezustands hat gezeigt, dass umfangreiche Arbeiten an der Gebäudetechnik und Erneuerungen an Sanitär- und Liftanlagen notwendig sind.