Geschäfte schlecht beliefert : Nach Brexit-Exodus von Ausländern – Briten suchen 100’000 LKW-Fahrer

In Grossbritannen müssen bereits Filialen schliessen, weil es mit Lieferungen happert. Grund: Tausende Lastwagenchauffeure haben wegen dem Brexit das Land verlassen. Die Regierung setzt auf einheimische Fahrer – die Firmen pochen auf Lockerung der Einreiseregeln.

«Wir wollen sehen, dass Arbeitgeber langfristig in heimische Arbeitskräfte investieren», sagte das Wirtschaftsministerium zur Situation.

In Grossbritannien fehlen der Transportindustrie etwa 100’000 Fahrerinnen und Fahrer. Die Regierung ruft darum dazu auf, dass vermehrt Einheimische eingestellt werden sollten.

In Grossbritannien herrscht derzeit ein akuter Mangel an LKW-Fahrerinnen und LKW-Fahrern. Dieser führt dazu, dass etliche Geschäfte unzureichend beliefert werden und Güter aller Art vorübergehend ausgehen oder verspätet ankommen.

Regierung will Einheimische umschulen

Bei der Frage, wie dieser Missstand behoben werden soll, sind sich die Regierung und Branchenvertreter nicht einig. London hat das Gewerbe dazu aufgerufen, Einheimische einzustellen anstatt auf Kräfte aus dem Ausland zu setzen. «Wir wollen sehen, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber langfristig in heimische Arbeitskräfte investieren», teilte das Wirtschaftsministerium am Samstag mit. Der Plan sei, Menschen im ganzen Land Umschulungen zu ermöglichen und sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.