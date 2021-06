Jahrelange Verhandlungen - Nach Brücken-Katastrophe in Genua – Italien kauft Benetton-Clan Autobahnen ab

Nun verkauft Mehrheitsaktionär Benetton seine Anteile an den italienischen Autobahnen an den Staat.

Das Bild ging um die Welt: Am 16. August stürzte die Morandi-Brücke in Genua ein.

Italien macht einen grossen Schritt in Richtung Rückverstaatlichung seiner Autobahnen. Der Verwaltungsrat der Firma Atlantia SpA, der vom milliardenschweren Benetton-Clan kontrolliert wird, hat am Donnerstag entschieden, seine Anteile an der privaten italienischen Autobahn (Autostrade per l’Italia) abzustossen. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.