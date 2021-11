Küsnacht ZH - Nach brutalem Mord an Millionärin – Mann muss 13 Jahre ins Gefängnis

Wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst, verurteilte das Gericht den Mann wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren.

Im Sommer 1997 wurde eine 86-jährige Frau in einer Villa in Küsnacht ZH tot aufgefunden.

In einer Villa in Küsnacht ZH hatte die Polizei im Juli 1997 die Leiche einer 86-jährigen Frau gefunden. Die Witwe lag mit den Armen auf dem Rücken gefesselt in der Waschküche und war brutal geschlagen worden. Nach über 20 Jahren stand Anfang November ein heute 78-jähriger Italiener vor dem Bezirksgericht Meilen. Er wurde 2017 auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert.