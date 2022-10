Bayern : Nach Club-Nacht – Hanna (23) ermordet und in Fluss geworfen

In der Nacht bevor ihre Leiche im Fluss Prien entdeckt wurde, feierte Hanna in der Disco «Eiskeller» in ihrem Wohnort Aschau im Chiemgau.

Bis um 2.30 Uhr in der Nacht zuvor tanzte sie noch im «Eiskeller» in Aschau im Chiemgau.

Am Montagnachmittag wurde Hanna (23) tot in einem Fluss aufgefunden.

Am Montagnachmittag wurde aus dem Fluss Prien in Bayern die Leiche einer Frau entdeckt und geborgen. Durch die Polizei konnte die Leiche als die 23-jährige Hanna aus Aschau im Chiemgau identifiziert werden.

Was geschah nach dem Disco-Aufenthalt?

Die junge Frau soll in der Nacht zuvor den Musik-Club «Eiskeller» besucht haben. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht verliess sie die Disco. Wo sie sich danach aufhielt und wie es zu dem Gewaltverbrechen kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Rund 40 Ermittlerinnen und Ermittler arbeiten im Rahmen der Sonderkommission «Club» an der Aufklärung des Verbrechens. Am Dienstagnachmittag suchte ein Grossaufgebot der Polizei im Umkreis von Aschau im Chiemgau nach Spuren.