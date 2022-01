Frauen-Slalom in Zagreb – Holdener auf Podestkurs – Ski-Fans sind stinksauer wegen der Piste

In Kroatien steht das nächste Skirennen für die Frauen an. Das Schweizer Team geht nach mehreren Corona-Fällen verkleinert an den Start. Nach dem 1. Lauf liegt Wendy Holdener auf Podestkurs. Der 2. Lauf startet um 16.05 Uhr.

Die Snow Queen Trophy in Zagreb ist im Weltcup-Kalender der Damen das höchstdotierte Rennen. Die Siegerin kassiert rund 62’000 Franken. Insgesamt werden etwa 140’000 Franken an die Teilnehmerinnen verteilt. Klar also wollen die Schweizerinnen im Slalom von Zagreb reüssieren. Viele gingen ja nicht an den Start.

Nach dem Corona-Alarm im Schweizer Ski-Team (Camille Rast, Aline Danioth und Mélanie Meillard sind positiv auf Covid getestet worden und durften nicht starten), waren nur noch Wendy Holdener, Michelle Gisin, Elena Stoffel und Selina Egloff übrig. Im 1. Lauf machte Wendy Holdener den Beginn.

Holdener ganz stark in einem komischen Rennen

Nach einer starken Fahrt, vor allem nach Mitte der Strecke, gab sie Gas, so liegt sie vor dem entscheidenden Lauf auf Rang 3 und hat somit beste Chancen aufs Podest. Michelle Gisin liegt nach einer fehlerhaften Fahrt nur auf Zwischenrang 9. Petra Vlhova hat die Ausgangslage mit der Startnummer 1 perfekt genutzt und ihren Konkurrentinnen sechs Zehntel und mehr abgenommen.

Es war ein fast komisches Rennen. Die Piste sah bereits vor der ersten Fahrerin nicht gut aus, was die Bedingungen für die Fahrerinnen mit höheren Startnummern dann auch stark erschwerte. Der Grund: warme 15 Grad, starker Wind, viel Laub und Gras auf der Piste. Ski-Fans waren deshalb stinksauer. Auf Twitter schrieb eine Userin etwa: «Ich freue mich ehrlich über Skirennen im TV, aber ein Slalom bei 15 Grad auf einer Piste, die ausschaut, als würde schon das Gras durchkommen? Muss das echt sein?»

«Hoffen wir, die Piste hält»

«Es war ein Murks leider. Vor dem Übergang in den Steilhang ist mir der Ski weg, dann war der Start schon nicht so gut. Danach ist mir wieder ein Fehler unterlaufen und ich habe mich mit dem Wind nicht getraut voll anzugreifen. Es ist ganz speziell zu fahren», so Gisin gegenüber dem SRF. Holdener meint: «Hoffen wir, dass die Piste im zweiten Lauf hält.» Dieser startet um 16.05 Uhr. (nih)