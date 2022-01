In Crans-Montana - Nach Corona-Infektion macht Chiara Ferragni Ferien in der Schweiz

Einen Einblick in ihre Ferien in Crans Montana gibt Chiara auf Instagram (siehe Bildstrecke oben).

Chiara und Fedez trugen während der Isolation stets Gesichtsmasken, wenn sie Kontakt mit Vittoria und Sohn Leone (3) hatten, da der Corona-Test beider Kinder negativ ausgefallen war. Nun, da die «Ferragnez» ihre Isolation beenden konnten, lassen es die beiden bereits wieder krachen – und zwar in der Schweiz: Chiara und Fedez machen nämlich aktuell Ferien in Crans-Montana. Gemeinsam mit Freunden, aber offenbar ohne die beiden Kinder, ist das Paar diese Woche in den Skiort im Wallis gereist.

Chiara postet Chalet-Idylle

Die 34-Jährige, die dafür bekannt ist, ihre Fans so offen an ihrem Alltag teilhaben zu lassen wie nur wenige andere Influencerinnen und Influencer, geniesst die Bergluft sichtlich. So teilte sie in ihrer Instagram-Story unter anderem Eindrücke vom Bobfahren und Schneeschuhwandern. Für den Abend wechselte sie dann die warme Winterkleidung gegen etwas weniger Stoff. «Nachts in Crans-Montana», schrieb sie etwa zu einem Foto, auf dem sie im transparenten Glitzer-Top zu sehen ist.