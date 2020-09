Hurden SZ : Nach Coronafall in Heim auch Angestellte betroffen

Eine Person im Heim St. Antonius wurde letzte Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Nun erhielt auch jemand vom Personal ein positives Testergebnis.

Nach dem Coronafall von vergangener Woche im Behindertenheim und Hospiz St. Antonius in Hurden SZ ist nun noch eine mitarbeitende Person positiv auf das Virus getestet worden. Diese begab sich in Isolation. Bei sämtlichen Bewohnerinnen und Bewohnern fiel der Test negativ aus. Der positiv getesteten Personen gehe es gut, teilte das Schwyzer Departement des Innern am Montag mit.