Finanzplatz Schweiz: Nach CS-Übernahme – UBS zahlt alle Bundesgarantien zurück 

Überraschung am Schweizer Finanzplatz: Wie die UBS und die Schweizer Nationalbank (SNB) am frühen Freitagmorgen mitteilen, hat die Grossbank den Garantievertrag über neun Milliarden Franken für die Übernahme der Credit Suisse per sofort gekündigt. Auch hat die CS gemäss Medienmitteilungen die Darlehen der SNB in der Höhe von 50 Milliarden Franken am Donnerstag vollständig zurückbezahlt. Diese Massnahmen waren im Rahmen des Notrechts eingeführt worden, um die Finanzstabilität zu gewährleisten, und fallen nun weg. Somit tragen der Bund und die Steuerzahler keine Risiken mehr. Der Bund hat zudem Einnahmen in Höhe von rund 200 Millionen Franken aus den Garantien erzielt.

Im März 2023 befand sich die Credit Suisse in einer Vertrauenskrise, was zu einer kurzfristigen Intervention des Bundesrats, der SNB und der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) führte, um die Schweizer Wirtschaft zu schützen und Schäden abzuwenden. Am 19. März 2023 verabschiedete der Bundesrat ein Massnahmenpaket, das die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ermöglichte und zur nachhaltigen Stabilisierung des Finanzsystems beitrug. Teil dieses Pakets waren eine Verlustübernahmegarantie des Bundes an die UBS in Höhe von neun Milliarden Franken sowie eine Garantie an die SNB in Höhe von 100 Milliarden Franken zur Absicherung von Liquiditätshilfedarlehen für die Credit Suisse.