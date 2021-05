Luzern - Nach Cup-Party ermittelt jetzt die Polizei wegen Pyros und Corona-Regeln

Dabei kam es auch zu Sachbeschädigungen, so etwa am neuen Terrassenmobiliar des Bistro Quai4.

Am Montag kam es anlässlich des Cupsiegs des FC Luzern in der Stadt Luzern zu unbewilligten Feierlichkeiten. Diese wurden jedoch von Stadt und Polizei toleriert, begründet wurde dies von beiden Seiten mit «Verhältnismässigkeit.» Dennoch hat die Cup-Party, an der die Corona-Regeln laut Polizei nicht eingehalten wurden, nun ein Nachspiel: Die Ereignisse vom Pfingstmontag werden durch die Luzerner Polizei genauer abgeklärt, teilte diese am Mittwoch mit. «Dabei geht es darum zu untersuchen, inwiefern mögliche Straftatbestände wie beispielsweise das Abfeuern von Pyromaterial oder die Durchführung einer gemäss der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie nicht erlaubten Veranstaltung vorliegen», teilte die Polizei weiter mit. Explizit hat die Polizei dabei folgende Feiern im Fokus, wie es in der Mitteilung weiter heisst, nämlich das «Public Viewing im Vögeligärtli und die Mannschaftspräsentation FC Luzern auf der Allmend». Die Luzerner Polizei behalte sich vor, entsprechende Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Luzern einzureichen.