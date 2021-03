Blutgerinnsel : Nach Dänemark stoppt auch Norwegen die AstraZeneca-Impfungen

Nachdem Dänemark nach einem Todesfall nach einer AstraZeneca-Impfung einen Impfstopp veranlasst hat, zieht Norwegen nach. Zu einem ähnlich Schritt hatte vergangene Woche schon Österreich gegriffen.

Nach der Meldung eines Todesfalls in Dänemark in Verbindung mit einem Blutgerinnsel nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin wolle man Informationen abwarten, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Fall bestehe, sagte der für den Infektionsschutz zuständige FHI-Direktor Geir Bukholm auf einer Pressekonferenz in Oslo.

Zusammenhang noch nicht festgestellt

Wie zuvor die Dänen machten auch die Norweger deutlich, dass ein solcher Zusammenhang bisher nicht festgestellt worden sei. Aus Vorsicht unterbreche man die Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel jedoch, während die Untersuchungen liefen, sagte Bukholm. Diese Pause bedeute aber nicht, dass man von Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca in Zukunft abrate. Wie lange die Unterbrechung währen soll, ist unklar. In Dänemark gilt sie für vorläufig 14 Tage.

Bislang haben rund 122 000 Menschen in Norwegen den Astrazeneca-Stoff erhalten. Sie werden vom FHI gebeten, sich nicht unnötig Sorgen zu machen. Wenn sich ein Zusammenhang zwischen Impfstoff und Blutgerinnsel herausstelle, würde dies eine äusserst seltene Nebenwirkung darstellen, hiess es in einer Behördenmitteilung.

In Österreich kam es vergangene Woche zu einem ähnlichen Ereignis im Zusammenhang mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Bei einer Pflegerin kam es kurz nach der Impfung zu so schweren Komplikationen, dass die 49-Jährige kurz darauf in einem Spital in Wien verstarb. Weil auch eine andere, 30-jährige Spitalmitarbeiterin schwere Komplikationen entwickelte, rief Österreich einen Impfstopp für die entsprechende Teillieferung des AstraZeneca-Impfstoffs aus.