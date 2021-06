TV-Zahlen zum Nati-Wunder - Tausende verpassen Schweizer Aufholjagd gegen Frankreich

Das 1:0 durch Seferovic liess die SRF-Zahlen steigen

SRF erreichte Marktanteil von 72 Prozent

Zu diesem Zeitpunkt ist es in der Schweiz 22.38 Uhr, in Bukarest sind 75 Minuten gespielt. Wer jetzt noch zuschaut, kommt aber in den Genuss von Historischem. In der 81. Minute schiesst Haris Seferovic das 2:3. Der Zuschauer-Zähler springt in den Minuten danach um etwa 50’000 an. Als Mario Gavranovic in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielt, kommen noch einmal 20’000 hinzu. Interessanterweise sparen sich dann viele die Verlängerung – ob sie schon wussten, worauf es hinausläuft? Mit jedem Penalty kommen dann wieder einige hinzu. Als Yann Sommer Kylian Mbappés Elfer hält, jubeln 1,44 Millionen zum Soundtrack von Sascha Rufer.