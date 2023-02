FC Basel: Nach Rausschmiss von Alex Frei spricht nun Heiko Vogel

«Es war das schlimmste Wochenende und am Montag der schlimmste Tag in diesem Business für mich», erklärt FCB-Sportchef Heiko Vogel am Freitag in einer Medienrunde. Eigentlich handelt es sich um die Spieltags-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Sion, doch natürlich dreht sich alles um die Entlassung von Cheftrainer Alex Frei und dessen Konsequenzen.

Der Deutsche betont, dass es beim FCB nun nicht um Einzelpersonen, sondern um den Verein gehe. Als Begründung für die Entlassung Freis fügt Vogel an, dass die unglückliche 0:1-Pleite bei GC schlicht «die eine Niederlage zu viel» gewesen sei. «Wir glauben an einen neuen Impuls jetzt», so der Basler Sportchef.

Über 50 Bewerbungen für FCB-Trainerjob

Vogel stellt klar, dass er definitiv keine Dauerlösung sei. Auf einen genauen Zeithorizont, bis wann Freis Nachfolger gefunden werden soll, will er sich nicht festlegen. «Schnellstmöglich», soll der neue Basler Trainer gefunden werden, hält der Deutsche fest. Mögliche Trainernamen kommentiert Vogel nicht.

Er verrät aber, dass er «weit über 50 Bewerbungen» erhalten habe. «Dann habe ich aufgehört zu zählen, ergänzt der Sportchef schmunzelnd.» Man habe bei Rotblau zwar «klare Vorstellungen», wie der neue Übungsleiter sein muss. Gewisse Kandidaten würden aber schon aus finanziellen Gründen «wahrscheinlich aus dem Raster fallen», so Vogel.