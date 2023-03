Liestal BL: Nach dem fünften Auto klickten die Handschellen

Ende Februar zeichnete eine Überwachungskamera Personen in Gelterkinden BL auf, die an einem Auto herumhantierten. Sie ergriffen die Flucht.

I m Gebiet Erzenbergstrasse, Weissfluhweg und Unterem Burghaldenweg in Liestal wurden vom Samstag auf Sonntag mehrere Autos aufgebrochen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntagabend mitteilt.

Die entsprechende Meldung einer Drittperson ging um 7.36 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein, heisst es in der Meldung. Nach kurzer Fahndung konnten zwei mutmassliche Täter angehalten und festgenommen werden.

Polizei klärt ab, ob Festgenommene in weitere Fälle involviert

20 Minuten berichtete bereits vergangene Woche über einen ähnlich gelagerten Vorfall in Gelterkinden BL. Dort zeichnete eine Überwachungskamera auf, wie sich Personen an Autos zu schaffen machten.

Die Polizei kommentiert die Fälle wie folgt: «Im Zuge der Ermittlungen wird abgeklärt, ob die beiden mutmasslichen Täter, welche am Wochenende in Liestal festgenommen worden sind, mit anderen Fällen (u. a. Gelterkinden) in Verbindung gebracht werden können.»