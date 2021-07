Nach dem Homeoffice gibts Knatsch am Arbeitsplatz

Es können gar Sozialphobien verstärkt worden sein in der Zeit des Homeoffices, so Psychiater Thomas Ihde.

M. B. ist nach Monaten im Homeoffice zurück in einem Handwerkerbetrieb im Kanton Zürich. Doch die Stimmung sei aufgeladen. Insbesondere zwischen geimpften und ungeimpften Mitarbeitenden herrsche eine angespannte Stimmung. Weil die 39-Jährige nicht geimpft ist, muss sie im Gegensatz zu ihren Kolleg inn e n und Kollege n eine Maske tragen. «Ich spüre die Blicke der Kolleg inn e n und Kollege n, wenn ich mit Maske durch die Gänge laufe», sagt sie. Auch K.L. sagt: «Meine ungeimpften Kolleg inn e n und Kollege n schauen mich schief an.» Und der Angestellte G.H. schreibt, dass er grundsätzlich keine Lust habe, seine Teamkolleg inn e n und Teamkollege n zu sehen: «Diese Köpfe habe ich definitiv nich t vermisst.» User G. G. ist enttäuscht, dass sich die Stimmung in seinem Unternehmen so stark verändert hat. «Leute, mit denen ich mich gut verstanden habe , sind nun sehr ruhig und bleiben für sich.»