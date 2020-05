Wer kennt diese Frau?

Nach dem Ibiza-Lockvogel wird nun international gefahndet

Vor drei Jahren sorgte der Ibiza-Skandal für Schlagzeilen. In der Zwischenzeit haben Ermittler Bilder von der vermeintlichen Oligarchin veröffentlicht.

Eine vermeintliche Oligarchin soll sie in die Falle gelockt haben.

In einer Villa auf Ibiza wurden Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Parteikollege Johann Gudenus in die Falle gelockt und dabei gefilmt.

Das wohl folgenreichste Video der österreichischen Politikgeschichte wurde im Sommer 2017 in einer Finca auf Ibiza aufgenommen. Der inzwischen zurückgetretene FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Begleiter Johann Gudenus redeten sich in einer alkoholgetränkten Runde um Kopf und Kragen und wurden dabei gefilmt. Eine vermeintliche Oligarchin soll sie in die Falle gelockt haben.