Gross war der Jubel, als die Unternehmen Pfizer und Biontech am Montag ihre positiven Studiendaten bekanntgaben. Zu mehr als 90 Prozent soll die Impfung Schutz vor dem Coronavirus bieten. Eine Eil-Zulassung könnte es noch im November geben, wird spekuliert. Auch die Wirtschaft jubelte, der Dow Jones sprang um 4 Prozent nach oben und die Aktienkurse der beteiligten Firmen setzten zum Sprung an. Der Kurs der Pfizer-Aktie schnellte zeitweise 15 Prozent nach oben, flachte danach wieder ab.

Albert Bourla verkauft Millionen-Paket

Aktion war legal – Kritik gibts trotzdem

In den sozialen Medien musste der Pfizer-CEO dennoch Kritik einstecken. «Obwohl der Verkauf automatisiert war, hat er Argwohn ausgelöst, dass die Impfung doch nicht all das ist, was sich der Markt am Montag erhofft hatte», schreibt ein User.