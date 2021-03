Und das letzte Spiel hat es in sich. So beschenkt sie sich gleich selbst mit einem Tor, Melbourne gewinnt das Spiel mit 2:1. Kurz: Ein besseres Drehbuch hätte man für ein Karriereende nicht schreiben können. Oder doch? Wenn, dann nur in einem Hollywood-Film und durch einen passenden Regisseur.

Einer, der sich jedenfalls mit Sicherheit vorgenommen hat, ihr Karriereende wirklich wie in einem Hollywood-Film aussehen zu lassen, ist Dobsons Freund Matt Stonham. Die 28-Jährige rennt nach der Partie an den Spielfeldrand, um mit ihrer Familie zu feiern. Unter den Feiernden ist auch ihr Partner. Er greift sich in die Jackentasche, zieht einen Ring raus und geht auf ein Knie, um ihr einen Heiratsantrag direkt auf dem Spielfeld zu machen. Sie sagt «Ja» und bricht danach in Tränen aus. Ihre Mitspielerinnen feiern mit den beiden die Verlobung.