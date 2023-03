«Ein Inferno» – Reportage aus dem verwüsteten Lyman

Es gibt in Lyman kein fliessendes Wasser, kaum Strom und Gas. Viele heizen mit Holz aus dem umgebenden lichten Wald und kochen vor den zerstörten Wohnblöcken auf offenem Feuer. Alle müssen in der Märzkälte eisiges Wasser aus Brunnen pumpen.

Sie laden zum Tee ein, laut versichernd, dass bei Natalya sogar Elektrizität und Heizung funktionierten. «Das Dach hat Löcher, aber ansonsten ist das Wohnhaus intakt», sagt Natalya. Sie wohnt in ihrer Erdgeschosswohnung noch als Einzige in dem Gebäude.

Im warmen Wohnzimmer mit allerhand Bildern und Kunststoffblumen erzählt Natalya, dass sie soeben aus Dnipro zurückgekehrt sei. «Ich wollte weg von den Angriffen», sagt Natalya. «Doch dort kostete ein Schlafplatz und ich habe im Krieg ja auch meine Arbeit bei der Eisenbahnverwaltung verloren.» In der zentralukrainischen Grossstadt habe sie sich ohnehin nicht wohlgefühlt. «Eine Frau sagte mir, dass wir Leute aus dem Donbass am Krieg schuld seien. Da fühlt man sich nicht willkommen.»

Natalya tauschte die Welt in Dnipro mit Cafés, Shops und Supermärkten gegen einen Alltag, der an Stress kaum zu überbieten ist. Dennoch lacht und plaudert die 46-jährige Grossmutter angeregt, später zeigt sie mit viel Liebe in den Augen das Foto ihrer Enkelin, die mit der Mutter in Polen untergekommen ist. Nur in diesem Moment muss Natalya weinen.