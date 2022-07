Joya Marleen: «Nach dem Maturamorgen an die SMA zu gehen, war crazy»

Am 25. Mai gewann die St. Gallerin an ihrem Swiss-Music-Awards-Einstand direkt drei der begehrten Betonklötze.

Es war schon bizarr. Am Showtag hatte ich Maturamorgen, also den letzten Schultag, bevor man mit dem Lernen für die Prüfungen anfängt. Danach an die Swiss Music Awards zu gehen, war ein bisschen crazy. Ich war vorher noch nie dort und liess alles einfach auf mich wirken. Ich erinnere mich, wie ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und dachte: ‹Okay, das hier fühlt sich gerade ein bisschen komisch an›.