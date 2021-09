Mordversuch in Laufner Altersheim - Nach dem Morgentee war sie für sechs Tage auf der Intensivstation

In der Folge überlegte sie sich, wie sie die vermögende alte Dame töten könnte und begann, zu Vergiftungen zu recherchieren.

Das Gift in den Tee gemischt hatte ihr mutmasslich ihre Vertrauenspflegerin.

Sollte nach ihrem Tod noch Geld auf dem Konto sein, dürfte sie darüber verfügen, eröffnete die alte Dame ihrer Vertrauenspflegerin im Laufner Altersheim Rosengarten am 8. August 2018. Sie übergab ihr eine Vollmacht für das Konto, auf dem sich an jenem Tag noch 80’739,45 Franken befanden, damit sie ihr im Bedarfsfall Taschengeld besorgen könnte. Niemand sonst, weder ihre Kinder noch ihr Treuhänder hätten Kenntnis von der Existenz dieses Kontos, verriet sie der Pflegerin ausserdem.

Die 32-Jährige überlegte nicht lange und fasste gemäss Anklageschrift der Baselbieter Staatsanwaltschaft spätestens am 5. September den Entschluss, die alte Dame zu töten, um auf das geheime Konto zuzugreifen und das Vermögen für sich zu nutzen. Drei Jahre später muss sie sich nun ab Montag wegen mehrfachen versuchten Mordes, versuchter vorsätzlicher Tötung, Veruntreuung und entsprechender Vorbereitungshandlungen vor dem Basler Strafgericht verantworten. Mitangeklagt ist auch eine Arbeitskollegin der Ex-Pflegerin wegen Gehilfenschaft.

Sie bemerkte das braune Pulver und ass nur den Lachs

Was ist schief gelaufen? Die Beschuldigte recherchierte, wie sie die vermögende alte Dame vergiften könnte und informierte sich über die Herstellung von Rizin. Dafür benutzte sie offenbar nicht nur ihr iPhone, sondern auch einen Arbeitscomputer. Ihrer mitbeschuldigten Arbeitskollegin erzählte sie, sie plane ihren Ehemann zu vergiften. Ihre Eheprobleme waren der Kollegin schon länger bekannt. Die 45-Jährige schien aber ein schlechtes Gewissen zu haben. Am 6. September googelte sie: «Wann ist Mitwisserschaft strafbar? Ist Mitwisserschaft von einem Mord strafbar?»

Laut Anklage ist jedoch nicht klar, ob sie je in den tatsächlichen Plan ihrer Arbeitskollegin eingeweiht wurde, die vermögende Bewohnerin zu töten oder stets davon ausging, dass das Mordkomplott dem Ehemann galt.

Tat es aber nicht. Am 13. September kam es zum ersten Versuch, die alte Dame zu vergiften. Diese schickte ihre Vertrauenspflegerin nichtsahnend in die Gourmessa-Abteilung der Migros, um belegte Brötchen zu kaufen. Die Pflegerin präparierte die Brötchen danach vermutlich mit Rizinussamen-Pulver, das sie auf die Mayonnaise streute und danach wieder mit Lachs und Crevetten bedeckte. Die alte Dame bemerkte das braune Pulver aber und ass nur Lachs und Crevetten und warf den Rest weg.

Beim zweiten Versuch am 19. September mit einem präparierten Erdbeertörtchen ass sie immerhin die Hälfte, was sie in der folgenden Nacht bereute, es brachte sie aber nicht um.