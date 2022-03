Schweizer Skicrosser im Hoch - Nach dem Olympiasieg sichert sich Ryan Regez auch den Gesamtweltcup

1 / 3 Ryan Regez rast in Veysonnaz zum Gesamtweltcupsieg. freshfocus Der Berner wurde im Februar bereits Olympiasieger. REUTERS Hier strahlt der Berner mit der Goldmedaille. REUTERS

Darum gehts Die Skicrosser beendeten ihre Saison im Wallis, genauer gesagt in Veysonnaz.

Ryan Regez hatte den Gesamtweltcupsieg vor Augen.

Weil sein ärgster Konkurrent stürzte, konnte der 29-Jährige auch diesen Erfolg einfahren.

Drei Weltcuprennen hat Ryan Regez in diesem Winter gewonnen: einmal im italienischen Innichen und zweimal in Idre. Weil sein ärgster Konkurrent – der Franzose Terence Tchiknavorian hatte vor dem letzten Rennen 41 Punkte Rückstand – im Achtelfinal in Veysonnaz stürzte, durfte der 29-Jährige nun auch erstmals den Sieg im Gesamtweltcup feiern. Zuerst wurde die Situation nochmals geprüft, ob da alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen war.

Die Regie entschied, dass Tchiknavorian unrechtmässig zu Fall gekommen war, so durfte er im Viertelfinal doch noch starten. Zwar stand der Franzose im Starthaus, konnte aber wegen der soeben erlittenen Verletzung nicht richtig mitfahren. Damit war Regez’ Triumph perfekt. Der Wengener verpasste in Veysonnaz hingegen den Tagessieg und musste sich mit Platz acht begnügen.

Tchiknavorian war nicht der Einzige, der in Veysonnaz stürzte. Der Schnee im Wallis ist extrem weich, es kam vermehrt zu Stürzen. Der Schweizer Alex Fiva kritisierte deshalb im SRF die späte Startzeit.

Aber was war das für eine überragende Saison für Regez. Der Berner Oberländer hatte sich an den Olympischen Spielen in Peking bereits die Goldmedaille vor Landsmann Alex Fiva gesichert. Regez sagte nach seinem Triumph: «Es ist einfach geil, wenn man Olympiasieger ist. Es hat alles super zusammengepasst. Danke an alle, die an mich geglaubt haben. Eine Medaille war das Ziel. Umso schöner, wenn es die goldene ist.»

Smith zweimal im Duell mit Maier

Was war das für eine Dramatik an den Olympischen Spielen: Zuerst holte sich die Schweizerin Fanny Smith Bronze und die Deutsche Daniela Maier wurde Vierte. Dann wurde Smith disqualifiziert, Maier bekam die Medaille. Nach einem Schweizer Rekurs erhielt die Romande die Medaille zurück – ob das so bleibt, ist noch immer nicht klar.

Im Viertelfinal in Veysonnaz trafen die beiden wieder aufeinander, Smith wurde Erste, Maier Zweite. So trafen sie auch im Halbfinal noch einmal aufeinander, dort scheiterte Maier und wurde letztlich Achte. Smith hingegen zog in den Final ein und fuhr um den Tagessieg im Heimrennen. Diesen verpasste die 29-Jährige, wurde «nur» Dritte.