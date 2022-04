Orkanböen in den Bergen - Nach dem Schnee kommen nun Sturm und Regen

In weiten Teilen der Schweiz ist in den nächsten Tagen mit Regen und Sturm zu rechnen.

In den Bergen kann es in den nächsten Tagen sogar zu Orkanböen kommen.

Am Mittwoch dürfen wir uns noch über etwas mildere Temperaturen freuen. In grossen Teilen der Schweiz steigt das Thermometer auf zirka 14 Grad, in Graubünden und in der Sonnenstube Tessin kann es mit 17 Grad sogar frühlingshaft warm werden. Danach ist es aber zumindest auf der Alpennordseite vorbei mit Übergangsjackenwetter. Ein Tief, welches von Grossbritannien kommt, sorgt nämlich für schlechtes Wetter und kann am Donnerstag Regen und Sturm in die Schweiz bringen, wie Meteonews schreibt.