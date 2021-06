3 mit Sex - «Nach dem Sex konnte sie mich nicht mehr sehen!»

Der Sommer ist da. Endlich! Nach über einem Jahr Pandemie und einem verregneten Mai steigt mir das sonnige Wetter umso mehr zu Kopf. Oder besser gesagt: in die Lenden. Wenn die Hitze auf die Stadt brennt und die Kleider kürzer werden, verlassen mich sämtliche berufliche Ambitionen und meine Bedürfnisse beschränken sich auf Bier trinken am Wasser, People watching und Sex.

Jessica lernte ich über eine neue Online-Dating-App kennen. «One Night Stands Only», stand in i hrer Bio. Und schon bei ihrem Profil dachte ich: Hoffentlich macht sie eine Ausnahme! Nach drei kurzen, aber dirty Nachrichten verabredeten wir uns zum Prosecco, tranken in einer wiedereröffneten Garten-Beiz und flirteten, was das Zeug hielt. Sie trug einen körperbetonten, gestreiften Onesie, der meine Fantasie in die Gänge brachte.

Zuerst das Stöhnen aus Freude, dann aus Schmerz

Sobald wir die Türe hinter uns geschlossen hatten, kniete sie vor mir nieder und befreite meinen Penis aus seiner misslichen Lage in der inzwischen viel zu engen Hose. Während sie mir einen Blowjob gab, liess ich den Korken des Prosecco knallen und gab mir und in einer kurzen Pause auch ihr einen Schluck aus der Flasche. Wir waren beide so richtig in Fahrt. Ich warf sie aufs Bett, und wir rammelten (man kann es nicht anders sagen) in allen nur erdenkbaren Stellungen. Ich keuchte und sie stöhnte, ja schrie. Es war eine besondere Freude.