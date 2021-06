Christian Fassnacht über Nati-Sieg - «Nach dem Spiel habe ich die eine oder andere Träne verdrückt»

1 / 5 Christian Fassnacht hat einen grossen Anteil am Sieg der Nati über Frankreich. AFP Fassnacht wurde in der 79. Spielminute eingewechselt. Pool via REUTERS Mit zwei wichtigen Ballgewinnen sorgte er für den Umschwung. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Christian Fassnacht kam gegen Frankreich zu seinen ersten EM-Minuten.

Er sorgte mit zwei Ballgewinnen für den Umschwung.

Noch immer hat der 27-Jährige beim Gedanken an die Partie Hühnerhaut.

Beim Stand von 1:3 im EM-Achtelfinal gegen Frankreich wurde Christian Fassnacht in der 79. Spielminute eingewechselt und kam zu seinen ersten Minuten an der Europameisterschaft. Der 27-Jährige hatte mit zwei wichtigen Ballgewinnen vor dem Anschlusstreffer und Ausgleich einen grossen Anteil am historischen Sieg gegen den Weltmeister. Am Mittwoch sprach der Nati-Spieler über das Spiel gegen Frankreich und den Kracher im Viertelfinal gegen Spanien.

Wie surreal ist die magische Nacht von Bukarest noch?

Christian Fassnacht: Es war etwas Einmaliges, besonders mit dem ganzen Verlauf der Partie und dem 1:3-Rückstand so kurz vor Schluss. Man ist so kurz vor dem EM-Aus, da nach dem verschossenen Penalty das Spiel gedreht und die positive Energie plötzlich weg war. Man steht mit dem Rücken zur Wand, kann das Spiel aber trotzdem umkehren. Man bekommt heute noch Hühnerhaut. Ich erhalte jetzt noch Bilder von Fans, es ist unglaublich, was wir erreicht haben und wie wir den Leuten was zurückgeben konnten.

Und du warst ein Teil davon …

Ja, ich glaube, wir waren alle ein Teil davon. Logisch, der eine konnte mehr als der andere auf dem Platz leisten. Man funktioniert aber nur so als Team, das haben wir bewiesen. Frankreich hat unglaubliche Einzelspieler, aber das ist das Schöne am Fussball, dass man als Team auch so eine Mannschaft ärgern kann.

Seid ihr jetzt noch alle im Rausch?

Wir sind schon wieder fokussiert. Klar, es war etwas Spezielles, aber irgendwo muss man die Emotionen zur Seite lassen und sich auf das nächste Spiel fokussieren. Aber der Sieg hat natürlich schon auch einen Push gegeben und jetzt sind wir motiviert für das nächste Spiel.

Wie brav wart ihr nach dem Sieg?

Viele Möglichkeiten gibt es ja derzeit nicht, da wir in einer Bubble sind. Logisch, ein paar Bier wurden sicherlich geöffnet. Aber es war auch extrem spät nach dem Spiel. Wir haben aber noch Zeit zusammen verbracht.

Jetzt ist die Brust so breit, dass man jeden besiegen kann?

Das würde ich nicht so sagen. Logisch hat der Sieg gestärkt, aber wir sind natürlich noch demütig. Wir wissen, dass wir Frankreich geschlagen haben. Das heisst aber nicht, dass wir jeden Gegner schlagen. Aber wir haben Charakter bewiesen und uns selber gezeigt, dass vieles möglich ist.

Kannst du nochmals auf deine beiden wichtigen Ballgewinne zurückblicken?

Ich wurde schon oft auf mein Schmunzeln bei der Einwechslung angesprochen. Für mich war es einfach eine grosse Freude und Erleichterung, dass ich noch auf den Platz kam. Ich wusste, was ich noch auf den Platz bringen muss. Es war wichtig, in diesem Moment aggressiv zu sein. Ich wollte der Mannschaft einfach helfen und für mich ist es natürlich schön, dass es auch geklappt hat und ich mein Füsschen hinhalten konnte.

Wann habt ihr gemerkt, dass die Franzosen mit dem Spiel abgeschlossen haben?

Nach dem 3:1 haben wir gemerkt, dass sie gedacht haben, wir sind tot. Nach dem 3:2 wussten wird, dass wir noch Zeit haben. Dann ist es gegen jede Mannschaft möglich, nach dem Anschlusstreffer noch den Ausgleich zu erzielen.

War es dein speziellstes Erlebnis der Karriere?

Es kommt bei mir direkt nach dem ersten Meistertitel für YB nach 32 Jahren. Aber man kann es nicht vergleichen. Nach dem Spiel brauchte ich einen Moment für mich, bei dem ich auch die eine oder andere Träne verdrückt habe – es war einfach so speziell. Ein Teil davon zu sein. Die Emotionen waren gross nach dem Spiel.

Hättest du vor acht Jahren nie gedacht, oder?

Nein, definitiv nicht. Ich war froh, dass es zum Profifussball gereicht hat. Schon damals bei Winterthur mit dem ersten Profivertrag. So etwas wie am Montag habe ich mir nie erträumt.

Was hast du für Reaktionen erhalten?

Es war extrem krass, was abgegangen ist. Die ganze Mannschaft hat viele Bilder erhalten. Ich habe mit Kollegen telefoniert. Man kann es als Sportler kaum nachvollziehen. Man ist in der Kabine in Bukarest und sieht, wie die ganze Schweiz Kopf steht und man merkt, was man zurückgegeben hat.

Wo liegt der Unterschied bei der Herausforderung zwischen Frankreich und Spanien?

Ich glaube, es wird eine ähnliche Herausforderung. Frankreich war der Weltmeister. Nun spielen wir wieder gegen eines der besten Teams der Welt. Wir werden Granit Xhaka sicher vermissen, müssen aber nicht viel ändern, da wir eine gute Partie gegen Frankreich gezeigt haben. Ich glaube, wir können wieder so spielen wie im Achtelfinal . Wir dürfen nicht zu viel Respekt zeigen, im schlechten Sinn.

Was macht die Spanier so stark?

Sie haben extrem viel Ballbesitz und wissen, was sie mit dem Ball machen wollen. In den letzten Spielen haben sie viele Tore geschossen. Es ist extrem schwierig. Wir brauchen ein starkes Umschaltspiel – es gibt sicherlich Räume, wenn sie so hochstehen. Wir müssen toporganisiert sein und die Chancen nutzen.

Taktisch eine grosse Umstellung zum Frankreich-Spiel?

Ich denke schon. Aber das liegt am Trainer, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Frankreich war meiner Meinung nach extrem passiv. Ich denke nicht, dass das Spanien auch macht. Der Hauptunterschied ist wohl der Ballbesitz. Unser Vorteil ist, dass wir nicht vor allzu langer Zeit gegen die Spanier gespielt haben.

Wie geht ihr mit der Gelb-Sperre von Granit-Xhaka um?

Ja, es ist sicher ein Verlust auf und neben dem Platz. Wir müssen als Mannschaft nun näher zusammenrücken. Aber ihn 1:1 auf den Platz zu bringen, ist natürlich nicht möglich. Aber ich glaube, es gibt andere Wege und sein Ersatz wird es sicher auch gut lösen.

Das Interview wurde im Rahmen einer Medienrunde aufgezeichnet.