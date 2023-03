Duggingen BL: Nach dem Spitalaustritt wird er so rasch kein Auto mehr lenken dürfen

Dabei kollidierte er in einer Kurve mit einer Böschung, was dazu führte, dass sich das Fahrzeug auf das Dach kehrte. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt.

Am Mittwochabend kurz nach 22.15 Uhr verursachte ein alkoholisierter Autolenker in der Grellingerstrasse in Duggingen im Baselbiet einen Selbstunfall.

In Duggingen im Baselbiet ereignete sich in der Nacht auf den Donnerstag kurz nach Viertel nach zehn ein Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrer eines schwarzen Seats kollidierte in einer leichten Rechtskurve in der Grellingerstrasse mit einer Böschung, nachdem er aus bisher ungeklärten Gründen über den linken Fahrbahnrand hinausfuhr. Das Fahrzeug verlor den Bodenkontakt, kippte auf die rechte Seite und kam schliesslich auf dem Dach zum Stillstand. Dies teilt die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstagmorgen mit.