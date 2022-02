Hoch «Holm» – Nach dem Sturm kommt die Sonne – lokal bis zu 15 Grad erwartet

In den nächsten Tagen geraten wir nun in den Einfluss des Hochdruckgebiets «Holm».

Das Sturmtief Roxana brachte der Schweiz heftige Böen von bis zu 180 Kilometer pro Stunde in den Bergen und lokal über 120 Kilometer pro Stunde in den tiefen Lagen. Die Folge waren etwa umstürzende Bäume oder Probleme für Passagierflugzeuge, die am Flughafen Kloten mehrfach durchstarten mussten. In Winterthur wurde die Fassade eines Gebäudes weggeblasen. Doch jetzt können wir aufatmen, denn die nächsten Tage bringen viel Sonnenschein und verbreitet hohe Temperaturen für den Februar.