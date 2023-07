Corinne Suter: Schweizer Ski-Star im Interview

Für einmal traf 20 Minuten Ski-Star Corinne Suter nicht am Pistenrand – sondern am Ufer des Zürichsees. Und für einmal ging es um Freizeit statt um Bestzeiten. Im Rahmen eines Events von Uhrenhersteller und Sponsor Hublot gewährte die 28-Jährige Einblicke in ihr Leben abseits des Rennzirkus und erklärte, wieso auch ein Speed-Ass ab und zu entschleunigen muss.

Jeder definiert das anders. Ich bin schon glücklich, wenn ich am Morgen aufstehen und viel lachen kann. Noch schöner ist es, wenn die verschiedenen Lebensziele, die ich mir vorgenommen habe, in Erfüllung gehen.

«Im Sommer arbeite ich an meinem sozialen Umfeld – und an der Zukunft mit meinem Partner Angelo.»

Im Sommer versuche ich intensiv, Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden und Freundinnen nachzuholen. Das leidet im Winter halt extrem. Im Sommer arbeite ich an meinem sozialen Umfeld – und an der Zukunft mit meinem Partner Angelo.

Sie bedeutet mir extrem viel. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne draussen in der Natur ist. Ich brauche die Ruhe. Vor allem in turbulenten Zeiten, wenn ich mir für Wettkämpfe wieder einmal sehr viel vornehme.

Sehr gut. Wenn wir nicht gerade hier am See wären, würde ich eigentlich gerne schon wieder auf den Ski stehen. Ich war vergangene Woche in den Bergen und da hat es mich schon gereizt. Ich freue mich auf eine Saison ohne Grossanlass – und mit den neuen Rennen in Zermatt.