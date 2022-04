Loco Escrito war nach dem Tod seines Vaters emotional am Ende

Loco Escrito : «Nach dem Tod meines Vaters war ich emotional am Ende»

Vor einem Jahr verlor der Sänger seinen geliebten Papà. Den Schmerz verarbeitete er nun in neuer Musik. Kraft schöpfte er auch bei seiner Familie, die für ihn an erster Stelle steht.

Als Hommage an seinen Papà und als Dank an seine Liebsten haben alle einen Platz auf dem neuen Album des Sängers gefunden.

«Er war gesundheitlich bereits länger angeschlagen, dass es aber so schnell gehen wird, damit hat niemand gerechnet. Ich war für eine Zeit lang emotional am Ende», erinnert sich der Musiker. Die Situation sei eine Prüfung für die ganze Familie gewesen – zumal sie aufgrund der damals herrschenden Corona-Massnahmen nicht in seiner Heimat Kolumbien von ihm Abschied nehmen konnte. «Jeder von uns hat zwar auf seine Art getrauert, aber wir als Familie sind uns trotzdem ein Stück nähergekommen. Und genau auf diesen Zusammenhalt kommt es an.»

Erster Besuch am Grab seines Vaters

Mit reinen Gedanken und voller Energie widmete sich Loco schliesslich neuer Musik und entschloss sich, seine Erinnerungen in einer Hommage an seinen Papà festzuhalten. Das neue Album trägt nicht nur den Namen «Fernando», sondern beinhaltet mit dem Song «Mi Superman» auch einen Dank an seinen Superhelden. «Das Wichtigste, was ich von meinem Vater gelernt habe, ist auf mein Herz zu hören – das sei nämlich das einzig geltende Gesetz», meint der 31-Jährige. Und genau diesen Rat hat er berücksichtigt, weshalb auch Liebeserklärungen an seine Mutter Isabelle (65), Tochter Aisha (6) und Freundin Michelle (25) auf dem Album zu finden sind.