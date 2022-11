Trotz des Ablebens von Aaron Carter am Samstag trat Bruder Nick mit den Backstreet Boys am Sonntag in London auf. Während der Gedenkminute brach der Sänger in Tränen aus.

Emotionaler Auftritt : Nach dem Tod von Bruder Aaron – Nick Carter bricht an Konzert in Tränen aus

1 / 4 Trotz des Todes von Aaron Carter stand Bruder Nick (42) mit den Backstreet Boys am Sonntag in London auf der Bühne. RETO OESCHGER Doch während einer Gedenkrede von Bandkollege Kevin Richards (51) brach der Sänger in Tränen aus. REUTERS Noch am selben Abend verabschiedete sich Nick in einem emotionalen Post von seinem Bruder Aaron und schrieb: «Mein Herz wurde heute gebrochen.» Instagram/nickcarter

Darum gehts Nach dem Tod von Ex-Teeniestar Aaron Carter gibt sein Bruder Nick mit den Backstreet Boys ein Konzert in London.

Während einer Gedenkminute bricht der 42-Jährige in Tränen aus.

Die Backstreet Boys sind gerade mit ihrer «DNA»-Show auf Welttournee.

Herzzerreissende Momente in London. Trotz des Verlusts seines Bruders Aaron trat Nick Carter (42) unerwartet am Sonntag im Rahmen der Backstreet-Boys-«DNA»-Tour in der O2-Arena in London auf. Nick zog das Konzert wie ein Profi durch und liess sich nichts anmerken. Wie das Branchenblatt «Billboard» und das Musikmagazin NME berichteten, widmete die Band dem Ex-Kinderstar einen Song. Während einer Ansprache von Backstreet-Boys-Mitglied Kevin Richardson (51) wurde es aber Nick zu viel. Er brach in Tränen aus.

Seine Bandkollegen reagierten sofort, nahmen ihn in den Arm. Laut «Billboard» wurde auch ein grosses Foto des Verstorbenen gezeigt. Videos von Tiktok-Usern zeigen einen weinenden Nick Carter.

Fans halten geschlossen zu Nick

Vor der Show in London wandte sich Nick Carter an die Fans: «Mein Herz ist heute gebrochen. Obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen», schrieb er auf Instagram. Seine Fans versuchten am Konzert, ihn ihre Unterstützung fühlen zu lassen. Die Menge jubelte jedes Mal, wenn Nick sang. Ein Fan erzählt gegenüber der britischen Zeitung «Mirror»: «Viele Menschen weinen und umarmen sich, es gibt ein echtes Gefühl der Einheit, auch wenn sie ihn nicht kennen, ist es, als würden alle Nicks Trauer spüren und versuchen, ihm dabei zu helfen.»

Aaron Carter war am Samstag tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden worden. Er wurde 34 Jahre alt. Mit Hits wie «Crush On You» und «Aaron’s Party» wurde der jüngere Bruder von Nick Carter Ende der 90er-Jahre zum Star. Da war er selbst noch ein Kind. Comeback-Versuche scheiterten seither immer wieder.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.