Die «Mitte» ist ein grosses Kaffeehaus ohne Konsumationspflicht. Es gehen dort Studierende, Kreative und digitale Nomaden ein und aus. In oberen Stockwerken befinden sich Co-Working-Spaces. Laut den Recherchen der WOZ tut sich die Geschäftsleitung der «Mitte» schwer mit einem Angestellten. Mehrfach sei ihr zugetragen worden, dass ein Mitarbeiter Frauen sexuell belästigt habe. Das bestätigt der Zeitung ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung. Im vorliegenden Fall sei dann der betroffenen Frau in einem kurzen Gespräch die Kündigung eröffnet worden, so die Zeitung weiter.