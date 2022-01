Aunty B All in: Vagina-Steaming - «Nach dem Vagina-Dampfbad war ich platt»

Danach setzt sie sich 15 Minuten lang auf die Schüssel: «Ich fühle mich, als würde ich in einer riesigen Robe auf einem Thron sitzen und meiner königlichen Vulva huldigen .»

Sie verwendet dazu Rosmarin, den sie in eine Schüssel mit heissem Wasser gibt.

Am Ende fühlt sie sich entspannt wie nach gutem Sex.

Ich sitze breitbeinig und untenrum nackt auf der Kante eines Sitz h ockers. Über meinen Schoss gebreitet ummantelt eine dicke Decke meine Beine bis zum Boden. So entweicht nichts von dem aromatischen Dampf, der meine Oberschenkel hochwandert und meine Körpermitte in wohlige Wärme hüllt. Was ich da ausprobiere, nennt sich Yoni-Dampfbad, andere sagen auch Vaginal-Steaming oder Yoni-Steam dazu.