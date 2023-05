Nach Wahlergebnis: Junge wollen keine Ferien mehr in Türkei machen

Recep Tayyip Erdogan konnte die Wahlen am Sonntag für sich entscheiden.

Beim ersten Wahlgang konnte keiner die absolute Mehrheit erreichen. Doch am Sonntag wurde der bisherige türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit 52,14 Prozent der Stimmen wiedergewählt . Der Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu erhielt 47,86 Prozent. Seine Anhängerinnen und Anhänger sind über das Ergebnis enttäuscht. Einer davon ist V.B.* (26) aus dem Kanton Aargau.

«Es ist wie ein Schlag ins Gesicht, dass Erdogan erneut gewählt wurde . Ich habe wirklich gehofft, dass sich die Opposition dieses Mal durchsetzen kann und endlich ein Demokrat die Türkei regiert.» Wie der Schweizer mit türkischen Wurzeln erzählt, hat das Resultat auch seine Freunde und Familie enttäuscht. «Meine Eltern waren, als das Resultat bekannt gegeben wurde, sehr emotional. Sie hatten bis zuletzt die Hoffnung, dass sich nach so vielen Jahren endlich etwas in ihrer Heimat ändern wird .»

«Ein Richtungswechsel wäre längst überfällig»

S.C.* (32) aus Zürich teilt die Enttäuschung: «Die Wahl Erdogans hat eine grosse symbolische Bedeutung. Sie zeigt, dass er unantastbar geworden ist. Die autokratischen Strukturen werden nun noch stärker in Kraft treten als zuvor.» Dieses Resultat habe ihm jegliche Hoffnung auf eine demokratische Türkei genommen. «Ich befürchte, dass die unterdrückenden Massnahmen der Regierung gegen Oppositionelle und die Kurden sich in Zukunft weiter verstärken werden.»

Ein Funken Hoffnung

Besonders die jungen Leute hätten auf das Resultat reagiert. «Auch in der Schweiz sind dieses Mal viele Junge an die Urne gegangen. Sie wussten, dass es um vieles geht. Daher sind sie nun auch frustriert. Ich habe selber mitbekommen, dass sie untereinander scherzen und sagen, dass sie nicht mehr in der Türkei Ferien machen wollen.»