Regisseur Quentin Tarantino tritt ab - Nach dem zehnten Film soll Schluss sein

Getty Images via AFP/Amy Sussman

Das hat er im Talk mit Moderator Bill Maher (65) in der TV Show «Real Time» bekannt gegeben.

Schon seit Jahren droht Regisseur Quentin Tarantino (58) seinen Fans immer wieder mit seinem baldigen Ruhestand. In der Show «Real Time» mit Host Bill Maher (65) erklärt er abermals seine Absichten. Eigentlich sprachen die beiden über sein Buch zum aktuellsten Tarantino-Film «Once Upon A Time In Hollywood» aus dem Jahr 2019, bevor Quentin mit den «News» rausrückte. Sein nächster Film werde wirklich sein letzter sein.