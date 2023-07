Flug von Zürich: Notrutsche fällt in Garten in Chicago

Die Maschine landete sicher am Flughafen, das Fehlen des Objekts wurde erst da festgestellt.

Sie verfehlte das Haus einer Familie nur knapp und landete stattdessen in ihrem Garten.

Ein zweijähriger Bub sass kürzlich mit einem weiteren Familienmitglied beim Zmittag, als beide durch einen lauten Knall aufgeschreckt wurden. Ein Blick in den Vorgarten zeigte: Plötzlich lag da eine riesige Rutsche, die nach Angaben des Vaters grösser als ein Auto war. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich um die Notrutsche eines Flugzeugs.

Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie ein Flugzeug gegen 12.30 Uhr (Ortszeit) über die Häuser fliegt, wenige Sekunden später fällt etwas vom Himmel in Richtung Boden. Die Fluggesellschaft United Airlines bestätigt, dass es sich beim Objekt um die Notrutsche einer Boeing 767 handelt. Verloren gegangen war sie auf Flug UA12 von Zürich nach Chicago. Die Maschine befand sich während des Vorfalls gerade im Landeanflug auf den Flughafen Chicago O’Hare.

Untersuchung eingeleitet

«Ein bisschen weiter nach Osten, und sie wäre direkt auf dem Haus gelandet», sagt der Familienvater zum Sender ABC. Man habe grosses Glück gehabt, lediglich einige Pflanzen im Garten seien verwüstet worden. An Bord bemerkten die 155 Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder derweil nichts. Erst am Boden entdeckten Wartungsmitarbeiter, «dass etwas ziemlich Grosses» am Flugzeug fehlt.