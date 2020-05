Temperatursturz

6 Grad in Basel – die polare Luft hat die Schweiz erreicht

Nach einem schönen Wochenende ist es nass und kalt in der Schweiz. Die Temperaturen sacken in den einstelligen Bereich ab.

Laut Meteorologe Stefan Scherrer regnet es am Vormittag vor allem im Westen und Süden der Schweiz.

Am Montagvormittag soll es laut Meteonews vor allem im Westen und Süden der Schweiz stark regnen.

• Am Dienstagmorgen liegen die Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad

• Am Montag ist es wiederholt nass

Die polare Luft hat die Schweiz erreicht. Wie Meteonews in einem Tweet schreibt, sind die Temperaturen in Basel auf 6 Grad abgesackt. Zur gleichen Zeit ist es in Solothurn noch 16 Grad warm. «In den nächsten Stunden zieht die Kaltluft über das Mittelland Richtung Alpen.»