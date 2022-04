Pirmin Breu mischt mit seiner Street Art die thailändischen Royals auf

Der Aha-Moment in den USA

Ohne Englischkenntnisse startete er in einem Community College unter vorwiegend mexikanischen Einwanderern einen Kurs. Er blieb ein Jahr, versuchte sich mit seiner Kunst und knüpfte Freundschaften, die teils bis heute halten. Zurück in der Schweiz erlebte Breu einen Kulturschock: «Ich hatte so viel gesehen. Da merkte ich, was für ein Bünzli-Schweizer ich bisher war.» So kehrte er im Jahr 2010 in die USA zurück, um eine Grenzwand zu bemalen.