Nach den Männerhemden greifen Frauen jetzt zu Boxershorts

Statt unter der Hose von Männern hat die Boxershorts seit einiger Zeit einen prominenteren Platz in den Outfits diverser Influencerinnen und Stylistinnen bekommen. Die dänische Stylistin Pernille Teisbaek ist zum Beispiel immer mal wieder in Boxershorts zu sehen. So trägt sie etwa zum Tanktop und Blazer luftige Boxershorts statt Anzugshose.

Blazer und Boxershorts – eine Kombination, die man so nicht unbedingt erwarten würde, die aber überraschend gut funktioniert. Auch mit flachen etwas derberen Schuhen haben wir den Look schon im Feed erspäht:

Die Boxershorts für Frauen

So greifen auch die meisten Influencerinnen auf Labels wie Comme Si oder Homme Girls zurück. Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Boxershort zu einem Klassiker – auch in der Damengarderobe – zu machen. Aus der Unterhose machen sie ein Stück Luxusbekleidung, das nicht nur in Baumwolle sondern auch in Seide erhältlich ist und, wunderbar minimalistisch, sehr einfach zu kombinieren ist.