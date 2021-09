Ab Mittwoch - Nach den Sonnentagen kommt ein Zwischentief mit Regenschauern

Am Mittwoch und vor allem am Donnerstag kann es zu Gewittern und Regenschauern kommen.

Der Donnerstag werde dann ein wenig gewittriger als der Mittwoch, danach sei aber schon wieder Besserung in Sicht. «Es wird keinen flächendeckenden Regenschauer geben und es wird schon gar nicht den ganzen Tag regnen. Am Donnerstag jedoch ist vereinzelt mit Blitz und Donner zu rechnen», fügt der Meteorologe an. Die Temperaturen seien ein wenig rückläufig, aber immer noch warm für den September. Aus heutiger Sicht bestehe also keine grosse Gefahr für heftige Gewitter.