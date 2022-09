Strassburg (F): Auch Katzen mussten drinnen bleiben wegen nächtlicher Insektizid-Aktion

Die Tigermücke ist auch in der Region Basel heimisch. Solche Fallen für die Eier der Tigermücke sind in der ganzen Region aufgestellt und werden regelmässig kontrolliert.

Die Tigermücke fällt durch ihre schwarz-weisse Musterung auf. In Strassburg wurde in der Nacht auf Freitag in zwei Quartieren ein Insektizid versprüht, nachdem ein Dengue-Fall aufgetreten war.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Strassburger Stadtteile Austerlitz und Orangerie wurden angewiesen, ihre Häuser nicht zu verlassen und die Fenster zu schliessen. Auch Haustiere sollten geschützt untergebracht werden. In der Nacht auf Freitag haben die Behörden in den beiden Quartieren das Insektizid Aqua-K-Othrine grossflächig versprüht, mit dem Ziel, die Tigermückenpopulation zu vernichten, wie France 3 berichtet. Die Aktion dauerte von 1.30 Uhr bis fünf Uhr morgens.

Die Tigermücke ist inzwischen auch in der Region Basel heimisch. Hier erachtete man die Gefahr der Verbreitung der Tropenkrankheit durch das Insekt aber als klein. Es seien auch keine Dengue-Fälle bekannt, wie die Basler Biosicherheitsinspektorin Ann-Christin Honnen gegenüber der «Basler Zeitung» erklärte. Hinzu komme, dass die Dichte an Tigermücken in Basel relativ klein sei. Aber dennoch bleibe man wachsam. Schliesslich sei es möglich, dass die betroffene Person aus Strassburg über den Euro-Airport eingereist sei.

Eine vergleichbare Aktion wie in der elsässischen Stadt wäre in Basel aber nicht denkbar. «In der Schweiz sind aktuell keine Mittel zugelassen, die man so einsetzen dürfte», sagt Honnen. In Basel setze man auf vorsorgliche Massnahmen. Dabei komme auch punktuell biologisches Insektizid zum Einsatz.